Eine Frage zur Landtagswahl Marode Straßen und ewige Baustellen im Kreis Birkenfeld Stefan Conradt

Niels Heudtlaß

Vera Müller 12.03.2026, 06:00 Uhr

i Wie stehen die Kandidaten und Kandidatinnen zur Hunsrückspange und dem maroden Straßennetz im Kreis? Nach ihren Lösungen hat unsere Zeitung sie befragt. Reiner Drumm

Landtagswahl 2026: Das Straßennetz im Kreis Birkenfeld bedarf dringend der Pflege, gleichzeitig zieht sich mit der Hunsrückspange ein Mammutprojekt in die Länge. Wir haben die Direktkandidaten und Kandidatinnen dazu befragt, sie haben geantwortet.

Zahlreiche Straßen im Kreis Birkenfeld sind sanierungsbedürftig, mit der Hunsrückspange, die die Verbindung aus dem Naheraum in den Hunsrück herstellen beschäftigt ein Großprojekt den Kreis seit Jahrzehnten. Themen, die die Bürger der Region beschäftigen.







