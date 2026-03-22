Urwahl VG Herrstein-Rhaunen Markus Schulz und Julia Hagner gehen in die Stichwahl Stefan Conradt

Niels Heudtlaß

Vera Müller 22.03.2026, 22:13 Uhr

i Sieger unter sich: Im Vereinsheim der Hundefreunde in Hettenrodt war die Stimmung bestens am Sonntagabend. Caroline Pehlke und Markus Schulz feierten ihre Wahlergebnisse. Allerdings muss Schulz noch in die Stichwahl in drei Wochen, während für die SPD-Politikerin der Einzug in den Landtag sicher ist. Reiner Drumm. Rd

Überraschung bei der Urwahl in der VG Herrstein-Rhaunen: CDU-Bewerber Stephan Dreher und Marc Ruppenthal (AfD) sind raus. Die Kandidatin der Wählergruppe Pro Hunsrück fordert in drei Wochen SPD-Kandidat Markus Schulz heraus.

Das ist schon eine Überraschung: Weniger, dass sich SPD-Kandidat Markus Schulz im ersten Wahldurchgang mit 37,1 Prozent durchsetzte. Aber dass Julia Hagner (Pro Hunsrück) mit 20,1 Prozent auf Platz zwei liegt, schon: Damit wird die Stichwahl am Sonntag, 12.







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