Überraschung bei der Urwahl in der VG Herrstein-Rhaunen: CDU-Bewerber Stephan Dreher und Marc Ruppenthal (AfD) sind raus. Die Kandidatin der Wählergruppe Pro Hunsrück fordert in drei Wochen SPD-Kandidat Markus Schulz heraus.
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Das ist schon eine Überraschung: Weniger, dass sich SPD-Kandidat Markus Schulz im ersten Wahldurchgang mit 37,1 Prozent durchsetzte. Aber dass Julia Hagner (Pro Hunsrück) mit 20,1 Prozent auf Platz zwei liegt, schon: Damit wird die Stichwahl am Sonntag, 12.