Wer wird neuer Bürgermeister der VG Herrstein-Rhaunen? Julia Hagner und Markus Schulz setzten sich im ersten Wahlgang gegen fünf Mitbewerber durch. Die Stichwahl findet am 12. April statt.
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Die Stichwahl für den Posten des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin der VG Herrstein-Rhaunen wird am Sonntag, 12. April, zu einem Zweikampf – und zwar zwischen dem SPD-Bewerber Markus Schulz, der am Sonntag beim ersten Urnengang in 39 Ortsgemeinden die Nase vorn hatte, und Julia Hagner von der Wählergruppe Pro Hunsrück, die in neun Dörfern dominierte.