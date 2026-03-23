Urwahl VG Herrstein-Rhaunen Markus Schulz sichert sich den Sieg in 39 Ortsgemeinden Stefan Conradt 23.03.2026, 14:00 Uhr

i Für sie geht es nun in die Stichwahl am 12. April: Julia Hagner und Markus Schulz setzten sich im ersten Wahlgang gegen fünf Mitbewerber durch. Reiner Drumm

Wer wird neuer Bürgermeister der VG Herrstein-Rhaunen? Julia Hagner und Markus Schulz setzten sich im ersten Wahlgang gegen fünf Mitbewerber durch. Die Stichwahl findet am 12. April statt.

Die Stichwahl für den Posten des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin der VG Herrstein-Rhaunen wird am Sonntag, 12. April, zu einem Zweikampf – und zwar zwischen dem SPD-Bewerber Markus Schulz, der am Sonntag beim ersten Urnengang in 39 Ortsgemeinden die Nase vorn hatte, und Julia Hagner von der Wählergruppe Pro Hunsrück, die in neun Dörfern dominierte.







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