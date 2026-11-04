Mehr als zwölf Jahre im Amt 
Markus Schulz ist nicht mehr Hettenrodter Bürgermeister 
Der coolste Verbandsgemeindebürgermeister im Land? Markus Schulz als Ansager der Acts beim Hexenrock auf der Bühne. Nun ist er n
Der coolste Verbandsgemeindebürgermeister im Land? Markus Schulz als Ansager der Acts beim Hexenrock auf der Bühne. Nun ist er nicht mehr Hettenrodter Ortsbürgermeister.
Christian Schulz. Hosser

Bei seiner letzten Ratssitzung in Hettenrodt hatte Markus Schulz schon ein Tränchen im Auge. Nach zwölfeinhalb Jahren ist Schluss für den Hettenrodter, der nun ausschließlich Chef der VG Herrstein-Rhaunen und nicht mehr Ortsbürgermeister ist. 

Lesezeit 2 Minuten
Leicht fällt ihm das nicht, aber niemals geht man so ganz... Markus Schulz, bekanntlich Bürgermeister der VG Herrstein-Rhaunen, ist nun auch offiziell nicht mehr Ortsbürgermeister der Gemeinde Hettenrodt. Der Erste Beigeordnete Bernhard Koch überreichte ihm dieser Tage bei seiner letzten Ortsgemeinderatssitzung die Entlassungsurkunde.
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