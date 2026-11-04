Bei seiner letzten Ratssitzung in Hettenrodt hatte Markus Schulz schon ein Tränchen im Auge. Nach zwölfeinhalb Jahren ist Schluss für den Hettenrodter, der nun ausschließlich Chef der VG Herrstein-Rhaunen und nicht mehr Ortsbürgermeister ist.
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Leicht fällt ihm das nicht, aber niemals geht man so ganz... Markus Schulz, bekanntlich Bürgermeister der VG Herrstein-Rhaunen, ist nun auch offiziell nicht mehr Ortsbürgermeister der Gemeinde Hettenrodt. Der Erste Beigeordnete Bernhard Koch überreichte ihm dieser Tage bei seiner letzten Ortsgemeinderatssitzung die Entlassungsurkunde.