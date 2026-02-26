Bürgermeisterwahl am 22. März: Markus Schulz: Fusion noch nicht in allen Köpfen
Markus Schulz tritt bei der Urwahl des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen am 22. März für die SPD an. Um sich den Wählern vorzustellen, beantwortet er in diesem Artikel Fragen zu sich und politischen Inhalten.
Markus Schulz ist 50 Jahre alt und Ortsbürgermeister von Hettenrodt, Er ist verheiratet und hat vier Kinder im Alter von 24, 22, 18 und 12 Jahren. Nach dem Abitur studierte er Lehramt für Förderschulen.