VG-Chef in Herrstein-Rhaunen Markus Schulz: Es gibt keine Alt-VGs mehr Kurt Knaudt 23.09.2026, 13:16 Uhr

i Markus Schulz macht es Spaß, als VG-Bürgermeister an vielen Prozessen beteiligt zu sein. Dazu gehört auch das neue Nationalparktor an der Wildenburg. Knaudt Kurt. Kurt Knaudt

Wie Markus Schulz vom Schulleiter zum Bürgermeister avancierte, und warum er eigentlich nie Karriere in der Politik machen wollte. Ein Blick auf seine Herausforderungen und eine erste Bilanz nach seinem Amtsantritt.

„Parteipolitik hat seit meinem Amtsantritt bisher keine Rolle gespielt“, sagt Markus Schulz, der am 4. Mai seinen ersten Arbeitstag als neuer Bürgermeister der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen hatte. Zeit zum Einarbeiten blieb ihm nicht: Von Beginn an sah sich der 50-Jährige mit diversen Problemen und Projekten konfrontiert.







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