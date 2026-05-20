Raiffeisenbank „Nahe“
Markus Hofmann: „Unserer Bank geht es gut“
Jörg Wagner (links), Stephan Ruppenthal (4. von rechts) und Markus Hofmann (rechts) ehrten Wolfgang Boos, Wolfgang Faller, Klaus
Jörg Wagner (links), Stephan Ruppenthal (4. von rechts) und Markus Hofmann (rechts) ehrten Wolfgang Boos, Wolfgang Faller, Klaus Bohrer, Otmar Henn, Gerhard Schüler, Michael Hüther und Günter Tietze für 50 Jahre Mitgliedschaft.
Christina Mäurer/RB Nahe

Trotz schwieriger Rahmenbedingungen hat die Raiffeisenbank „Nahe“ eG 2025 imponierende Zahlen vorgelegt. Das freute die zahlreichen Mitglieder, die zur Generalversammlung in die Gemeindehalle Fischbach gekommen waren – die Dividende fließt weiter. 

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In die Gemeindehalle Fischbach hatte in diesem Jahr die Raiffeisenbank „Nahe“ eG zu ihrer Generalversammlung eingeladen, knapp 300 Mitglieder kamen und wurden vom Aufsichtsratsvorsitzenden Stephan Ruppenthal begrüßt.Vorstandsmitglied Markus Hofmann begrüßte die Gäste: „Das Jahr 2025 war kein leichtes Jahr.

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