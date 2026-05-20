Trotz schwieriger Rahmenbedingungen hat die Raiffeisenbank „Nahe“ eG 2025 imponierende Zahlen vorgelegt. Das freute die zahlreichen Mitglieder, die zur Generalversammlung in die Gemeindehalle Fischbach gekommen waren – die Dividende fließt weiter.
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In die Gemeindehalle Fischbach hatte in diesem Jahr die Raiffeisenbank „Nahe“ eG zu ihrer Generalversammlung eingeladen, knapp 300 Mitglieder kamen und wurden vom Aufsichtsratsvorsitzenden Stephan Ruppenthal begrüßt.Vorstandsmitglied Markus Hofmann begrüßte die Gäste: „Das Jahr 2025 war kein leichtes Jahr.