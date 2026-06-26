Sanierung per Sponsoring Marktplatzbrunnen erstrahlt in neuem Glanz Stefan Conradt 26.06.2026, 09:00 Uhr

i Der Zahn der Zeit hat am Marktplatzbrunnen in Oberstein genagt. Nun ist er wieder in einem ansehnlichen Zustand. Hosser. HOSSER

Er ist so alt wie die Naheüberbauung, und der Zahn der Zeit nagt am Brunnen am schönsten Platz der Schmuckmetropole, dem Marktplatz in Oberstein. Dank eines Sponsors präsentiert er sich jetzt wieder in einem ansehnlichen Zustand.

Der Malerbetrieb Pfeiffer aus Weierbach hat den Marktplatzbrunnen im Stadtteil Oberstein rechtzeitig zur Touristensaison wieder in einen ansehnlichen Zustand versetzt.Dirk Pfeiffer geht mit seiner Frau und seinen Freunden oft am Marktplatz essen. Dabei fiel ihm auf, dass der Brunnen nach der Winterpause in keinem schönen Zustand war: Farbe blätterte ab, das Wasser war voller Algen.







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