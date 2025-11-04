Verwaltung kontert Kritik Marktplatz Idar: Ort mit Potenzial zur Dreckecke 04.11.2025, 13:00 Uhr

i Die Freie Liste übte Kritik an der Gestaltung im Bereich des Tiolettenhäuschens: Nun reagierte die Verwaltung und lieferte Erklärungen. Hosser. HOSSER

Die Freie Liste Idar-Oberstein beklagt, ein Stadtratsbeschluss mit Blick auf den Marktplatz in Idar sei nicht korrekt umgesetzt worden. Nun gab es Antwort vonseiten der Verwaltung, die sich gegen die Kritik wehrt.

Eine wenig anziehende Fläche, die Planung nicht korrekt ausgeführt und umgesetzt, Sitzbänke vor der WC-Tür… Frank Schnadthorst, Vorsitzender der Freien Liste im Stadtrat Idar-Oberstein, hatte jüngst Kritik an der Verwaltung geübt. Dabei ging es um das Sanierungsgebiet Kernbereich Idar (Umbau nordwestlicher Teilbereich des Marktplatzes Idar mit Toilettenanlage).







