Marktplatz Idar: Ort mit Potenzial zur Dreckecke

Die Freie Liste Idar-Oberstein beklagt, ein Stadtratsbeschluss mit Blick auf den Marktplatz in Idar sei nicht korrekt umgesetzt worden. Nun gab es Antwort vonseiten der Verwaltung, die sich gegen die Kritik wehrt.
Eine wenig anziehende Fläche, die Planung nicht korrekt ausgeführt und umgesetzt, Sitzbänke vor der WC-Tür… Frank Schnadthorst, Vorsitzender der Freien Liste im Stadtrat Idar-Oberstein, hatte jüngst Kritik an der Verwaltung geübt. Dabei ging es um das Sanierungsgebiet Kernbereich Idar (Umbau nordwestlicher Teilbereich des Marktplatzes Idar mit Toilettenanlage).