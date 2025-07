Vom 1. bis 3. August wird es wieder wild. Und zwar im besten Sinne. Der Naturwildpark Freisen öffnet seine Tore. Nicht nur für Lamas, Wölfe und Wildschweine, sondern auch für Ritter, Musikanten, Händler und feuerspuckende Gaukler. Drei Tage lang verwandelt sich die weitläufige Parklandschaft in ein mittelalterliches Spektakel voller Leben, Musik und Lagerfeuerromantik. Das Programm ist so bunt wie ein Marktstand im Hochsommer.

Am Freitag startet das Markttreiben um 16 Uhr mit Mikarus, Gaukler Timelino und den mitreißenden Klängen von Tarranis and The Velvet Serpents. Die Stauferritter bringen mit ihrer Reitershow echtes Turnierfeeling, und das Feuerspektakel am Abend lässt die Nacht glühen. Der Samstag beginnt früh. Schon ab 10 Uhr beleben Händler, Handwerker und Künstler das Gelände. Um 14 Uhr zieht der große Markteinzug mit Trommeln und Gewandeten über die Wiesen. Gefolgt von Musik, Kinderschlachten und dem imposanten Marktgericht. Höhepunkt ist das Abendkonzert mit Tamburo Band Skaldar und ein spektakuläres Feuershow-Finale um 22 Uhr.

i Auch Gaukler Timelino ist wieder mit von der Partie. Andrea Brand

Am Sonntag klingt das Wochenende gemütlich aus: Musik von Mikarus, The Velvet Serpents und Chudadlo begleitet die Besucher beim Flanieren durch Lagerleben und Tavernen. Auch die Kleinsten können noch einmal in die Rolle von Mini-Rittern schlüpfen oder Märchen lauschen, bevor der Markt um 18 Uhr seine Tore schließt. Kulinarisch wird einiges geboten. Flammkuchen, Spanferkel, Baumstriezel und natürlich Met. Das Angebot lässt die Herzen von Mittelalterfans und Schlemmern höherschlagen. Händler präsentieren Gewandungen, Schmuck, Lederwaren und allerlei Handgemachtes. Zwischen freilaufendem Damwild und Dudelsackklängen findet jeder seinen Lieblingsmoment.

Erwachsene zahlen ab 12 Euro Eintritt, Kinder bis drei Jahre sind frei. Wer in Gewandung kommt, spart beim Eintrittspreis.