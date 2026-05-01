Veitsrodter Verein hat gewählt
Marius Franzmann ist neuer Vorsitzender der IVP
Marius Franzmann (links) und Markus Wenz (rechts) lösten jetzt als Vorsitzender und Geschäftsführer der IVP Jürgen Schneider und
Marius Franzmann (links) und Markus Wenz (rechts) lösten jetzt als Vorsitzender und Geschäftsführer der IVP Jürgen Schneider und Bernd Hartmann ab.
Günter Weinsheimer

Nach 28 Jahren nahm Jürgen Schneider seinen Hut: Der langjährige ehemalige Vorsitzende trat auf der Jahreshauptversammlung nicht mehr an, genauso wie Geschäftsführer Bernd Hartmann. Nun hat die IVP neue Köpfe an der Spitze.

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Die Interessengemeinschaft Veitsrodter Prämienmarkt (IVP) stellte auf ihrer Jahreshauptversammlung im Dorfzentrum ihre Weichen für die Zukunft. Der Vorsitzende Jürgen Schneider konnte insgesamt 35 Mitglieder begrüßen. Nach 28 Jahren stand Schneider als Vorsitzender nicht mehr zur Verfügung, ebenso dessen Geschäftsführer Bernd Hartmann.

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