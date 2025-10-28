Preis geht nach Hettenrodt Marcel Gebert triumphiert in München Leonhard Stibitz 28.10.2025, 08:38 Uhr

i Erster Wettbewerb, erster Sieg: Marcel Gebert aus Hettenrodt konnte mit seiner Kreation „Spirit of the Ocean“ die Gemworld-Jury um Julian Schmitz-Avila begeistern. Leonhard Stibitz

Bei den Mineralientagen in München ist die Edelsteinregion Idar-Oberstein traditionell stark vertreten: Diesmal räumte sie auch einen der begehrten Designpreise ab: Ein junger Mann aus Hettenrodt durfte sich freuen.

Europas größte Messe für Schmuck und Mineralien, die Mineralientage München, modern genannt Munich Show/Gem World, war der Schauplatz einer Auszeichnung, die ein junger Mann aus Hettenrodt heim in die Edelsteinregion holte. Der 23-jährige Marcel Gebert erreichte den ersten Preis beim Young Designers Corner Award.







