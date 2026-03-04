Bürgermeisterwahl am 22. März: Marc Ruppenthal: „Respekt, Fairness und echte Nähe“
Marc Ruppenthal tritt bei der Urwahl des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen am 22. März für die AfD an. Um sich den Wählern vorzustellen, beantwortet er in diesem Artikel Fragen zu sich und politischen Inhalten.
Marc Ruppenthal ist 43 Jahre alt und wohnt in Birkenfeld. Er ist verheiratet und hat drei Kinder (7, 10 und 12 Jahre alt). Nach seiner Schulausbildung studierte er Geowissenschaften (Promotion) und arbeitet heute als Anwendungsberater Analysentechnik.