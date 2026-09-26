In einem Wohnheim in Idar-Oberstein zündelte ein 27-jähriger Bewohner: Zur Tat trieb ihn die Wut über seine Kündigung. Der finanzielle Schaden ist beträchtlich. Das Landgericht Bad Kreuznach verurteilte ihn zu viereinhalb Jahren Haft.
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Am 15. Februar brannte es in einem Wohnheim in Idar-Oberstein, weil ein 27-jähriger Bewohner aus Wut über seine Kündigung gezündelt hatte. Das Landgericht Bad Kreuznach hat den Mann, der die Tat frühzeitig im Ermittlungsverfahren gestanden hatte, zu einer Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahren verurteilt.