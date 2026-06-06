Bei einer Auseinandersetzung in Idar wurde ein Mann mit einer Bierflasche attackiert. Der Beschuldigte flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Fußgängerzone in Idar ist es im Bereich des Marktplatzes am Samstag, 6. Juni, gegen 1.37 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Der Beschuldigte schlug dem Geschädigten laut Polizei mehrfach mit der Faust und anschließend mit einer Bierflasche ins Gesicht. Der Geschädigte erlitt dabei eine Platzwunde über dem Auge und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Idar-Oberstein gebracht werden.

Der Beschuldigte verließ die Örtlichkeit nach der Tat in unbekannte Richtung. Während des Einsatzes waren Kräfte der Polizei Idar-Oberstein sowie der umliegenden Dienststellen aus Birkenfeld und Baumholder im Einsatz. Weiterhin war ein Rettungswagen vor Ort. Potenzielle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.