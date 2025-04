Eine waghalsige Flucht vor einer Polizeikontrolle, ein Zusammenstoß, drei verletzte Personen und zwei völlig beschädigte Autos – so lässt sich ein Vorfall zusammenfassen, dessen Schauplatz am Dienstagabend das Dorf Rhaunen war.

Rhaunen. Ein recht spektakulärer Vorfall hat sich am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr in Rhaunen ereignet: Ein Mann flüchtete mit seinem grauen Audi vor einer Polizeikontrolle. Während der Flucht streifte er das Dienstfahrzeug eines Polizeihundeführers, was die Situation weiter eskalieren ließ. In der Ringstraße kam es schließlich zu einem Frontalzusammenstoß mit einem Streifenwagen der Polizei. Beide Beamte erlitten leichte Verletzungen, ebenso der Fahrer des Audi, der nach dem Aufprall in einer Hecke landete. Die Situation erforderte sofortige Maßnahmen, weshalb zahlreiche Polizeistreifen nachalarmiert wurden. Da die Beamten aus Idar-Oberstein ihren eigenen Unfall nicht aufnehmen durften, wurden Polizeibeamte aus Morbach zur Unfallaufnahme hinzugezogen.

Der Einsatz dauerte bis Mitternacht

Zeitgleich wurden die Feuerwehr Rhaunen und Stipshausen alarmiert, da in der Kirchstraße ein Zimmerbrand gemeldet worden war. Unter der Leitung von Wehrführer Frank Stolz retteten die Feuerwehrleute einen Rollstuhlfahrer aus seiner verrauchten Wohnung. Nachdem der Brand gelöscht war, machten sich die Einsatzkräfte daran, den Unfallort in der Ringstraße auszuleuchten. Sie streuten auslaufende Betriebsstoffe ab, während beide Fahrzeuge, der Streifenwagen sowie der Audi des Flüchtigen, als Totalschaden abgeschleppt werden mussten. Gegen Mitternacht konnte der Einsatz schließlich beendet werden.