Manfred Werle übergibt den Vorsitz nach 20 Jahren
Für sein langjähriges Engagement und seinen großen Einsatz wurde Manfred Werle (Mitte) im Beisein der Landtagskandidatin Caroline Pehlke (rechts) während der Mitgliederversammlung von Marius Göltzer mit dem Ehrenbrief der SPD ausgezeichnet.
Franz Cronenbrock

Der SPD-Ortsverein Hoppstädten-Weiersbach startet mit einem neuen Vorstand ins neue Jahr. Der Gimbweilerer Marius Göltzer hat den Vorsitz übernommen.

Nach fast 20 Jahren im Amt des Ersten Vorsitzenden übergibt Manfred Werle den Staffelstab an die nächste Generation. Im Vorstand des SPD-Ortsvereins Hoppstädten-Weiersbach/Gimbweiler geht damit eine Ära zu Ende.Bereits im November 2025 wählten die Mitglieder einen neuen Vorstand.

