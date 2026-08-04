Tolle Show im Circus ZappZarap
Manege frei für 85 Nachwuchsartisten
Beim Circus ZappZarap zeigten die Kinder einem staunenden Publikum ihr artistisches Können.
Beim Circus ZappZarap zeigten die Kinder einem staunenden Publikum ihr artistisches Können.
Hannah Lippe

Im Circus ZappZarap zeigten 85 Kinder ihr artistisches Talent. Vom Trapezakt bis zur Feuershow – das Publikum war begeistert. Ein aufregendes Spektakel, das die Ferienfreizeit krönte.

Lesezeit 1 Minute
Vorhang auf und Manege frei hieß es am Wochenende im Tiefensteiner Staden: Dort öffnete der Circus ZappZarap seine Zeltplanen – und die Artisten waren 85 Kinder aus Idar-Oberstein und Umgebung. Von Montag bis Freitag hatten die Nachwuchsartisten täglich Zeit, um in unterschiedlichen Workshops ihre Zirkusnummern zu üben und zu perfektionieren.
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