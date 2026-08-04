Tolle Show im Circus ZappZarap Manege frei für 85 Nachwuchsartisten Hannah Lippe 04.08.2026, 06:00 Uhr

i Beim Circus ZappZarap zeigten die Kinder einem staunenden Publikum ihr artistisches Können. Hannah Lippe

Im Circus ZappZarap zeigten 85 Kinder ihr artistisches Talent. Vom Trapezakt bis zur Feuershow – das Publikum war begeistert. Ein aufregendes Spektakel, das die Ferienfreizeit krönte.

Vorhang auf und Manege frei hieß es am Wochenende im Tiefensteiner Staden: Dort öffnete der Circus ZappZarap seine Zeltplanen – und die Artisten waren 85 Kinder aus Idar-Oberstein und Umgebung. Von Montag bis Freitag hatten die Nachwuchsartisten täglich Zeit, um in unterschiedlichen Workshops ihre Zirkusnummern zu üben und zu perfektionieren.







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