McDonald’s in Birkenfeld öffnet am 20. Oktober. Schneller waren die Jungs von MeatyMunch in Idar-Oberstein. Dort gibt es seit wenigen Tagen Smashburger, Loaded Fries, Birria Tacos und Fried Chicken. Das Angebot kommt gut an.
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Das Logo mit dem Diamanten, aus dem Pommes herausragen, spiegelt die Verbundenheit zu Idar-Oberstein wider. So soll das sein bei MeatyMunch, dem etwas anderen neuen Burger-Laden in Oberstein. In der ehemaligen Metzgerei Reidenbach, Hauptstraße 336, wird seit einigen Tagen gemampft: MeatyMunch lässt sich mit „Fleisch mampfen“ übersetzen.