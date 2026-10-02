Neu in Idar-Oberstein Mampfen mit Genuss: Burger und mehr im MeatyMunch Vera Müller 02.10.2026, 07:31 Uhr

i MeatyMunch gibt es seit gut einer Woche in der Obersteiner Hauptstraße. Mughees Iqbal freut sich auf viele Gäste. Hosser. HOSSER

McDonald’s in Birkenfeld öffnet am 20. Oktober. Schneller waren die Jungs von MeatyMunch in Idar-Oberstein. Dort gibt es seit wenigen Tagen Smashburger, Loaded Fries, Birria Tacos und Fried Chicken. Das Angebot kommt gut an.

Das Logo mit dem Diamanten, aus dem Pommes herausragen, spiegelt die Verbundenheit zu Idar-Oberstein wider. So soll das sein bei MeatyMunch, dem etwas anderen neuen Burger-Laden in Oberstein. In der ehemaligen Metzgerei Reidenbach, Hauptstraße 336, wird seit einigen Tagen gemampft: MeatyMunch lässt sich mit „Fleisch mampfen“ übersetzen.







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