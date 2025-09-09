Das sind ja mal richtig gute Nachrichten aus der verwaisten und zunehmend leeren Obersteiner Fußgängerzone: Das Maje-Café – vorher war dort der Konsumgut-Laden untergebracht – läuft sehr gut. Die Kunden sind voll des Lobes, was man auch in den digitalen Medien immer häufiger liest. Die Betreiber Michael Winter und Luisa Bernard haben das Café im April eröffnet.

i Michael Winter und Luisa Bernard freuen sich über den Erfolg. Fotostudio Hosser. Hosser

Winter hat am Umwelt-Campus Birkenfeld studiert, der Betriebswirt ist beim Ifas-Institut als Projektmanager tätig. Luisa Bernhard studiert Culinary und bringt Gastro-Erfahrung mit. Das junge Paar lebt seit gut zwei Jahren in Idar-Oberstein. Winter ist gebürtiger Idar-Obersteiner, seine Freundin stammt aus Hof (Bayern). Dort hat sich das Paar auch kennengelernt. „Die vergangenen Monate waren ereignisreich, stressig aber auch gleichzeitig wahnsinnig schön. Zu sehen, wie immer mehr Gäste den Weg zu uns finden, um eine gute Zeit zu haben, macht uns einfach glücklich“, sagen die beiden.

Yoga im Café

„Wir sind mit der Resonanz sehr zufrieden und mussten schon nach kurzer Zeit weiteres Personal einstellen, damit wir gerade am Wochenende alle bestmöglich versorgen können. Der Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarkt hat uns am Sonntag an unsere Grenzen gebracht… Daraus lernen wir aber fürs nächste Jahr“, berichtet das Paar. Das habe aber auch gezeigt, welches Potenzial in der Stadt steckt, wenn Angebote geschaffen werden, statt den Leerstand zu beklagen: „Wir brauchen definitiv mehr solcher Veranstaltungen in der Stadt und sind auch bereit, hier mitzuwirken. Ich denke, alle Gastronomen und Einzelhändler würden das unterschreiben. Es kommt ja allen zugute“, sind die jungen Unternehmer überzeugt.

Maje, gemütlich zusammensitzen, plaudern – und dabei genießen: Das könne man halt nicht im Internet bestellen. Auch Veranstaltung sind geplant. Eine erste, ein Malworkshop mit spritzigen Getränken, war ausgebucht: „Damit hätten wir nicht gerechnet. Wir planen weitere ähnliche Veranstaltungen. Auch ein regelmäßiges Yoga-Angebot im Café steht auf dem Plan.“ Das steht demnächst an. Die erste Veranstaltung ist ausgebucht.

Liebe zum Detail

Herzstück des Cafés ist natürlich das moderne, zum Teil vegane Speisen- und Getränkeangebot. Beispiele? „Special Emil“: eine frisch gegrillte Dinkel-Sauerteigstulle, bestrichen mit Waldbeercrema und griechischem Joghurt, belegt mit würzigem Feta, gegrilltem Pfirsich, Rucola, Karotte und Radieschensprossen. Dazu etwas Butter, ein Hauch Balsamicocrema und eine Prise Chili. Oder die Stulle „Moritz“: hausgemachter Basilikum-Bruschetta-Dip, Rucola, Karottenstifte, feiner Serranoschinken, cremige Burrata und frische Radieschensprossen. Dazu ein bisschen Chiliöl, Salz, Pfeffer und Chiliflocken. Auch einen White Chocolate Matcha mit Bio-Matcha findet man. „Generell kommt das Frühstück (Platten und Stullen mit Dinkel-Sauerteig-Brot) und die Special-Drinks wie Coconut Vanilla Latte, Strawberry Vanilla Matcha oder Salted Caramel Latte und die hausgemachten Limonaden wie Lavendel-Zitronen-Limo. Natürlich kommen auch die selbst gemachten Kuchen gut an. Geöffnet ist das Café jeweils mittwochs bis sonntags, 9 bis 17 Uhr.