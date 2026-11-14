Sanierung in Idar-Oberstein
Mainzer Straße noch gut drei Wochen gesperrt
Spätestens ab hier geht es für Autofahrer aktuell nicht weiter.
Spätestens ab hier geht es für Autofahrer aktuell nicht weiter.
Peter Bleyer

Die Arbeiten in der Mainzer Straße schreiten voran. Wenn alles nach Plan läuft, kann die Sperrung in gut drei Wochen wieder aufgehoben werden.

Lesezeit 1 Minute
Die rot-weiß-gestreiften Absperrbaken machen unmissverständlich klar: Hier geht es zurzeit nicht weiter. Zumindest nicht für Autos oder andere Fahrzeuge. Als Fußgänger kann man leicht daran vorbei und einen vorsichtigen oder auch neugierigen Blick dahinter werfen: Am linken Straßenrand türmen sich Verbundsteine auf Paletten, zahlreiche Säcke mit Fugenmörtel liegen daneben.
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