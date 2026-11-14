Die Arbeiten in der Mainzer Straße schreiten voran. Wenn alles nach Plan läuft, kann die Sperrung in gut drei Wochen wieder aufgehoben werden.
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Die rot-weiß-gestreiften Absperrbaken machen unmissverständlich klar: Hier geht es zurzeit nicht weiter. Zumindest nicht für Autos oder andere Fahrzeuge. Als Fußgänger kann man leicht daran vorbei und einen vorsichtigen oder auch neugierigen Blick dahinter werfen: Am linken Straßenrand türmen sich Verbundsteine auf Paletten, zahlreiche Säcke mit Fugenmörtel liegen daneben.