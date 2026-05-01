Einsätze am 1. Mai: Maifeuer beschäftigen noch am Tag danach die Wehren
Einsätze am 1. Mai
Maifeuer beschäftigen noch am Tag danach die Wehren
Kein ganz ungefährliches Brauchtum: Einige Maifeuer im Kreis Birkenfeld beschäftigen die Wehren noch am Tag danach.
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Die Maifeuer im Kreis Birkenfeld beschäftigten auch in diesem Jahr die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren. Am 1. Mai gegen 16 Uhr wurden die Wehren aus Brücken, Meckenbach, Achtelsbach und Ellweiler mit dem neuen Waldbrand-Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Hoppstädten-Weiersbach nach Ellweiler alarmiert.