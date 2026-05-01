Einsätze am 1. Mai
Maifeuer beschäftigen noch am Tag danach die Wehren
Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr löschten einen Grasbrand in Ellweiler, der durch Glut eines Maifeuers entfacht wurde un
Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr löschten einen Grasbrand in Ellweiler, der durch Glut eines Maifeuers entfacht wurde und auf ein Waldstück überzugreifen drohte.
Christian Schulz. Foto Hosser

Kein ganz ungefährliches Brauchtum: Einige Maifeuer im Kreis Birkenfeld beschäftigen die Wehren noch am Tag danach.

Lesezeit 1 Minute
Die Maifeuer im Kreis Birkenfeld beschäftigten auch in diesem Jahr die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren. Am 1. Mai gegen 16 Uhr wurden die Wehren aus Brücken, Meckenbach, Achtelsbach und Ellweiler mit dem neuen Waldbrand-Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Hoppstädten-Weiersbach nach Ellweiler alarmiert.

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