Vor Göttenbach-Aula
Mahnwache protestiert gegen AfD in Idar-Oberstein
Mehr als 80 Menschen hatten sich zur Mahnwache gegen den AfD-Bürgerdialog vor der Göttenbach-Aula in Idar-Oberstein versammelt.
Mehr als 80 Menschen hatten sich zur Mahnwache gegen den AfD-Bürgerdialog vor der Göttenbach-Aula in Idar-Oberstein versammelt.
Niels Heudtlaß

Die AfD traf sich in der Göttenbach-Aula zum Bürgerdialog. Draußen demonstrierten mehr als 80 Menschen friedlich bei der Mahnwache „Alle zusammen für die Demokratie“. 

Lesezeit 2 Minuten
An der Mahnwache „Alle zusammen für die Demokratie“ in Idar-Oberstein haben am Freitagabend, 23. Oktober, mehr als 80 Menschen teilgenommen. Während die Teilnehmer des AfD-Bürgerdialogs zu Reden von AfD-Bundestagsabgeordneten Martin Hess und Nicole Höchst sowie AfD-Kreisvorstizenden und Landtagsmitglied Claudia von Bohr in der Göttenbach-Aula im Warmen saßen, mussten die Gegendemonstranten davor sich mit starken Windböen und Dauerregen ...
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