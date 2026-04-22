Mitmachzirkus begeistert
Magische Momente in der Baumholderer Manege
Der Mitmachzirkus Blubber begeisterte in Baumholder bei den beiden großen Abschlussvorstellungen.
Der Mitmachzirkus Blubber begeisterte in Baumholder bei den beiden großen Abschlussvorstellungen.
Reiner Drumm

Das war mehr als nur eine Abwechslung vom Schulalltag: Der Mitmachzirkus Blubber begeisterte eine Woche lang die Kinder der Grundschule Westrich. Und am Ende auch die Eltern, Großeltern und alle anderen Besucher.

Lesezeit 2 Minuten
Eine Woche lang tauschte die Grundschule Westrich Baumholder die Klassenzimmer mit einem großen, bunten Zirkuszelt: Der Mitmachzirkus Blubber gastierte vor Ort und bot Kindern die einmalige Gelegenheit, selbst Teil einer echten Zirkusshow zu werden.Statt nur zuzuschauen, hieß es für die Schülerinnen und Schüler: ausprobieren, üben und schließlich auftreten.

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