Mitmachzirkus begeistert: Magische Momente in der Baumholderer Manege
Mitmachzirkus begeistert
Magische Momente in der Baumholderer Manege
Das war mehr als nur eine Abwechslung vom Schulalltag: Der Mitmachzirkus Blubber begeisterte eine Woche lang die Kinder der Grundschule Westrich. Und am Ende auch die Eltern, Großeltern und alle anderen Besucher.
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Eine Woche lang tauschte die Grundschule Westrich Baumholder die Klassenzimmer mit einem großen, bunten Zirkuszelt: Der Mitmachzirkus Blubber gastierte vor Ort und bot Kindern die einmalige Gelegenheit, selbst Teil einer echten Zirkusshow zu werden.Statt nur zuzuschauen, hieß es für die Schülerinnen und Schüler: ausprobieren, üben und schließlich auftreten.