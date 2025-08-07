Die Vorfreude auf magische Abende in Idar-Oberstein ist groß: Der Theatersommer, der dieses Mal zusätzlich „Summer in the City“ heißt, wartet im August und September mit spannenden Theaterproduktionen und außergewöhnlicher Musik auf.

„Summer in the City“ verschmilzt mit dem Theatersommer-Motto „Forever young“: In Idar-Oberstein treffen dabei im Spätsommer zwei Klassiker und Seelenverwandte aufeinander. Das berühmte Carl-Orff-Stück „Carmina Burana“ und „Don Quijote“, der wohl berühmteste spanische Roman von Miguel de Cervantes – ganz großes Kino. Oberbürgermeister Frank Frühauf zeigte sich begeistert, auch OIE-Vorstand Andreas Berg (der übrigens selbst Theater spielt) und KSK-Vorstand Torsten Rothfuchs kamen bei der offiziellen Pressekonferenz nicht aus dem Schwärmen raus. Frühauf betonte: „Nach dem Straßentheater-Festival, das ein ganz großer Erfolg war, kommt nun der Theatersommer.“ Er würdigte die Verbundenheit der Sponsoren mit der Region und den Veranstaltungen der Stadt: „Ohne sie wäre das nicht möglich.“

i Die Klassik-Formation Spark soll im Stadttheater bei "Carmina Burana" die Funken sprühen lassen. Gregor Hohenberg

Kulturreferentin Annette Strohm informierte über die drei Bausteine des Theatersommers: Am Samstag, 23. August, um 20 Uhr präsentiert das Chawwerusch-Theater auf Schloss Oberstein „Don Quijote“ nach Miguel Cervantes. Eine passendere Kulisse könne es nicht geben für die Geschichte rund um den Ritter der traurigen Gestalt, der gegen Windmühlen kämpft: „Die Inszenierung von Danilo Fioriti ist eine liebevolle Hommage an die Kraft der Fantasie, eine Suche nach Sinn in einer widersprüchlichen Welt – und ein Plädoyer für den Glauben an etwas Größeres.“ Einen „Abend voll Witz, Musik, Melancholie und Magie“ verspricht Strohm.

Das Theater aus der Pfalz widme sich einem der bedeutendsten Werke der Weltliteratur, der ohne Zweifel „forever young“ sei. Mit Fantasie, Musik und großem Ensemble erzählt es die tragikomischen Abenteuer des Mannes von der Mancha – Don Quijote, der auszog, um als Ritter das Gute in die Welt zurückzubringen. Strohm betont: „Das Chawwerusch-Theater bietet immer wieder pralle, lebendige Stücke, die mitreißen.“

Wie halten wir überhaupt Freiheit aus?

Einmal mehr ist das Theater Anu zu Gast beim Theatersommer Idar-Oberstein. Am Freitag und Samstag, 29. und 30. August, jeweils um 21 Uhr zeigt das Ensemble aus Berlin im Stadtpark Idar-Oberstein seine Produktion „Dreamer“: ein Stück über Freiheit – und die Frage, ob wir sie überhaupt aushalten. Es geht um Kontrolle und Hingabe, um Nähe und Distanz, um das, was wir zu unterdrücken versuchen – und was vielleicht genau deshalb heraus will.

Etwas Wildes wurde über Generationen hinweg in einem alten Turm eingesperrt. Niemand weiß genau, was es ist – nur, dass es nicht entkommen darf. Doch dann brennt das Dorf, der Turm stürzt ein – und das Wilde ist frei. Was folgt, ist eine Jagd – doch keine gewöhnliche. Das Publikum wird Teil der Inszenierung, erlebt am ungewöhnlichen Veranstaltungsort Stadtpark ein 360-Grad-Theaterstück. „Dreamer“ sei kein klassisches Theaterstück, sondern ein begehbares Theatererlebnis unter freiem Himmel, sagt Strohm. „In der magischen Abendstimmung des Parks entfaltet sich eine Welt zwischen Traum und Wirklichkeit – voller starker Bilder, Klänge und poetischer Momente.“ Nach der Aufführung soll es ein Nach(t)gespräch mit den Darstellern und einem Überraschungsgast geben, kündigt Strohm an.

Am Sonntag, 28. September, um 18 Uhr präsentieren die Kantoreien des Kirchenkreises Obere Nahe unter der Leitung von Roland Lißmann im Stadttheater Idar-Oberstein die Veranstaltung „Carmina Burana & Spark“. Dabei trifft Carl Orffs monumentale szenische Kantate auf die Klangwelten der Band Spark, die Klassik neu denkt. Es entsteht ein außergewöhnliches musikalisches Erlebnis zwischen Tradition und Moderne. Es treffen verschiedene Generationen und Musikstile aufeinander, auch ein Kinderchor ist dabei, erläuterte Lißmann. Der berühmte Chorzyklus wird dabei in klassischer Besetzung mit generationenübergreifenden Chören, Solisten, zwei Klavieren und einem Percussion-Ensemble aufgeführt.

Den besonderen künstlerischen Reiz erhält das Konzert durch Spark. Die mehrfach ausgezeichnete Band bringt thematische Einwürfe in ihrer charakteristischen Klangsprache ein und setzt so unerwartete Akzente innerhalb des traditionellen Rahmens. Von ihren Fans wird die abenteuerlustige Formation vor allem für ihre mitreißenden, hoch energetischen Live-Performances geliebt. Mit mehr als 40 Instrumenten auf der Bühne ist Spark bekannt für die kreative Verbindung von Klassik mit modernen Elementen. Wer mehr über die Band, die 2011 den Klassik-„Echo“ erhielt, wissen will: www.spark-die-klassische-band.de

i Einmal mehr ist das Theater Anu zu Gast beim Theatersommer Idar-Oberstein zu Gast: dieses Mal im Stadtpark, einem ungewöhnlichen Spielort. Dajana Lothert

Die „Carmina Burana“ ist eines der bedeutendsten Chorwerke des 20. Jahrhunderts, basiernd auf mittelalterlichen Texten, und ist besonders für seinen eindrucksvollen Eingangschor „O Fortuna“ weltberühmt. OB Frühauf hob hervor, dass es bei der Aufführung eine Kooperation mit dem Landkreis Kusel gibt: „Das sollte häufiger der Fall sein, das man in Sachen Kultur über Kreisgrenzen denkt.“

Die städtische Kulturreferentin kündigte an, dass eine Eigenproduktion geplant sei. „Ein Traum von mir wäre eine Bürgerbühne, die möglichst viele miteinander verbindet und motiviert, selbst Theater zu spielen“, so Strohm.

Der Theatersommer wird unterstützt von der Kreissparkasse Birkenfeld, der Firma Effgen Schleiftechnik, der OIE AG, der Bürkle Stiftung sowie vom Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration. Alle Informationen gibt es unter www.idar-oberstein.de/kultur, Karten unter www.ticket-regional.de sowie bei den angeschlossenen Vorverkaufsstellen.