Das Feuerwehrhaus in Birkenfeld ist in den vergangenen Jahren als Problembaustelle bekannt geworden. Einer rund fünfjährigen Bauzeit, die unter anderem durch einen Munitionsfund aus dem Zweiten Weltkrieg verzögert wurde, einem Wasserschaden und einer 163 Positionen zählenden Mängelliste, die noch vor Einzug der Feuerwehr Ende 2021 erstellt wurde, verdankt das Feuerwehrhaus diesen Ruf. In der Mängelliste ist von kleinen Schäden bis zu großen Baustellen wie dem in der Waschhalle verlegten Estrich, der teilweise wieder ausgetauscht werden musste und die Hinzuziehung von Gutachtern und Juristen erforderte, alles vorhanden gewesen.

Weitere Mängel im laufenden Betrieb gefunden

Doch nun gibt es eine gute Nachricht. 159 der 163 Mängel sind nach aktuellem Stand behoben, wie Pascal Arend, Sachgebietsleiter Technik, Hoch- und Tiefbau der VG Birkenfeld, mitteilte. „Die Liste ist professionell und in gegebener Eile abgearbeitet worden. Ein großes Lob gilt Herrn Arend“, kommentiert unter anderem Ulrich Jahn (CDU) die Fortschritte in Sachen Feuerwehrhaus im Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde.

Lediglich vier auf der Mängelliste eingetragene Schäden fordern noch die Aufmerksamkeit der VG-Verwaltung, allen voran der Hallenboden in der Fahrzeughalle. Hier sei die Frage, ob der Boden den Anforderungen an eine Fahrzeughalle der Feuerwehr entspreche, wie Arend mitteilt. In dieser Sache laufe momentan ein Verfahren, das dies klären soll.

i An der Fassade finden sich noch Bohrlöcher und Abplatzungen. Niels Heudtlaß

Neben dem Hallenboden stehen unter anderem die Brandschutztür zwischen Fahrzeughalle und Verwaltungstrakt sowie ein lediglich optischer Schaden an den Plexiglasscheiben der Hallentore auf der Liste. Außerdem soll die beschädigte Tür am Gasflaschenraum durch eine verstärkte Tür ersetzt werden.

Doch seit Erstellung der Mängelliste hätten sich im laufenden Betrieb weitere Mängel gezeigt, fügt Arend hinzu. So erreiche die Heizung in der Fahrzeughalle nicht die am Thermostat eingestellte Temperatur. Zudem könne die Lüftung in der Umkleide derzeit nur im Dauerbetrieb oder überhaupt nicht angeschaltet werden. Eine Nutzung der Lüftungsanlage nach Bedarf, also abhängig von der Feuchtigkeit im Raum, sei nicht möglich.

Ein großes Thema war auch die zu kleine Lüftungsanlage im sogenannten „Schwarzbereich“ des Feuerwehrhauses in Birkenfeld. Dort wird Ausrüstung, die nach einem Brand durch Ruß und andere bei Feuer entstehende Stoffe belastet ist, gelagert und gereinigt. Hier will die Verbandsgemeinde eine neue, größere Lüftungsanlage anschaffen. Der Einbau der Lüftungsanlage erfolge, sobald die benötigten Komponenten an die ausführende Firma geliefert worden seien, teilt Arend mit.

Zudem stehen noch Restarbeiten am Ölabscheider sowie die Beseitigung von Bohrlöchern und Abplatzungen an der Fassade, die bei der Verlegung neuer Leitungen entstanden sind, an. Bis wann die verbliebenen Mängel behoben werden können, sei abhängig vom Verlauf des anhängigen Verfahrens, sagte Arend.

VG-Verwaltung will Gesamtkosten bald mitteilen

„Trotz der beachtlichen Fortschritte dürfen wir aber nicht so tun, als habe sich das Thema nun erledigt“, mahnte Joachim Jung (LUB). Ihn beschäftigten vor allem die Mehrkosten, die durch die Fehler am Bau entstanden sind. „Die Mängelbeseitigung war mit Sicherheit nicht kostenneutral“, sagte Jung. Er forderte die VG-Verwaltung auf, die Kosten für die Schadensbehebung von den Verantwortlichen wie Baufirmen und Architekten einzufordern.

Auf 3 Millionen Euro, wovon das Land 1,1 Millionen als Zuschuss beisteuert, beliefen sich anfangs die errechneten Kosten für das Feuerwehrhaus. Die vorerst letzte Kostenschätzung, die öffentlich kommuniziert wurde, lag bei 4,3 Millionen Euro. Auch dieser Betrag dürfte mittlerweile überboten sein, allein die neue Lüftungsanlage für den Schwarzbereich soll rund 43.000 Euro kosten.

„Es wurden Fehler bei der Planung gemacht“, sagte auch VG-Bürgermeister Matthias König (Freie Wähler). „Ein besserer wirtschaftlicher Ausgang ist bei rechtlicher Verfolgung allerdings nicht gegeben“, fügte er hinzu. Denn auch das sei mit weiteren Kosten verbunden. Wie viel die Beseitigung der Mängel und das Feuerwehrhaus insgesamt die Verbandsgemeinde am Ende gekostet hat, will die Verwaltung in einer der nächsten Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses mitteilen.