Kreisbereisung Landrat: Mackenrodter Problemhaus soll abgerissen werden
„Hier spürt man, dass Gemeinschaft und Zusammenhalt gelebt werden“, sagte Landrat Miroslaw Kowalski am Ende seines Besuchs.
Obwohl Mackenrodt mit seinen rund 340 Einwohnern zu den kleineren Orten im Nationalparklandkreis Birkenfeld gehört, hat das aussichtsreich gelegene Dorf gleich mehrere Besonderheiten zu bieten. Dazu zählen der Turn- und Sportverein mit seinen international erfolgreichen Rope-Skipping-Athletinnen, der bekannte Streuobst-Erlebnispfad und ein beliebter Waldkunstweg.