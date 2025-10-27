Kreisbereisung Landrat Mackenrodter Problemhaus soll abgerissen werden 27.10.2025, 20:00 Uhr

i Mit diesem Gefährt machte die Tour durch Mackenrodt ganz offenkundig besonderen Spaß: Landrat Miroslaw Kowalski, die Beigeordnete Susanne Ruhk, Ratsmitglied Willi Wahl, Ortsbürgermeister Reiner Mildenberger, die Ratsmitglieder Thomas Bartholome und Sacha Müller sowie der Beigeordnete Johannes Look (von rechts) haben beim Halt am Sportplatz jedenfalls erkennbar gute Laune. Foto: Axel Munsteiner/Kreisverwaltung Birkenfeld

„Hier spürt man, dass Gemeinschaft und Zusammenhalt gelebt werden“, sagte Landrat Miroslaw Kowalski am Ende seines Besuchs.

Obwohl Mackenrodt mit seinen rund 340 Einwohnern zu den kleineren Orten im Nationalparklandkreis Birkenfeld gehört, hat das aussichtsreich gelegene Dorf gleich mehrere Besonderheiten zu bieten. Dazu zählen der Turn- und Sportverein mit seinen international erfolgreichen Rope-Skipping-Athletinnen, der bekannte Streuobst-Erlebnispfad und ein beliebter Waldkunstweg.







