Lutz Altekrüger wird mit großer Mehrheit gewählt

Zum Jahresabschluss hat der VG-Rat in Rückweiler getagt und dort einen neuen zweiten Beigeordneten gewählt. Auf Vorschlag der CDU-Fraktion stellte sich Rückweilers Ortsbürgermeister zur Wahl. Er hofft, auch seine Gegner überzeugen zu können.
. In seiner Jahresabschlusssitzung hat der Verbandsgemeinderat in Rückweiler einen neuen zweiten Beigeordneten gewählt. Als Nachfolger für den bisherigen CDU-Sprecher und Beigeordneter benannte der neue CDU-Sprecher Ignaz Forster den Rückweilerer Ortsbürgermeister Lutz Altekrüger für seine Fraktion.