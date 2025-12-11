Beigeordneter in VG Baumholder Lutz Altekrüger wird mit großer Mehrheit gewählt Sascha Saueressig 11.12.2025, 06:00 Uhr

i VG-Bürgermeister Bernd Alsfasser (links) verpflichtet Lutz Altekrüger als neuen zweiten Beigeordneten der VG Baumholder. Im Vordergrund sitzt der Erste Beigeordnete Rouven Hebel. Sascha Saueressig

Zum Jahresabschluss hat der VG-Rat in Rückweiler getagt und dort einen neuen zweiten Beigeordneten gewählt. Auf Vorschlag der CDU-Fraktion stellte sich Rückweilers Ortsbürgermeister zur Wahl. Er hofft, auch seine Gegner überzeugen zu können.

. In seiner Jahresabschlusssitzung hat der Verbandsgemeinderat in Rückweiler einen neuen zweiten Beigeordneten gewählt. Als Nachfolger für den bisherigen CDU-Sprecher und Beigeordneter benannte der neue CDU-Sprecher Ignaz Forster den Rückweilerer Ortsbürgermeister Lutz Altekrüger für seine Fraktion.







