Beigeordneter in VG Baumholder
Lutz Altekrüger wird mit großer Mehrheit gewählt
VG-Bürgermeister Bernd Alsfasser (links) verpflichtet Lutz Altekrüger als neuen zweiten Beigeordneten der VG Baumholder. Im Vordergrund sitzt der Erste Beigeordnete Rouven Hebel.
Sascha Saueressig

Zum Jahresabschluss hat der VG-Rat in Rückweiler getagt und dort einen neuen zweiten Beigeordneten gewählt. Auf Vorschlag der CDU-Fraktion stellte sich Rückweilers Ortsbürgermeister zur Wahl. Er hofft, auch seine Gegner überzeugen zu können.

. In seiner Jahresabschlusssitzung hat der Verbandsgemeinderat in Rückweiler einen neuen zweiten Beigeordneten gewählt. Als Nachfolger für den bisherigen CDU-Sprecher und Beigeordneter benannte der neue CDU-Sprecher Ignaz Forster den Rückweilerer Ortsbürgermeister Lutz Altekrüger für seine Fraktion.

