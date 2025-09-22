Clubatmosphäre in Idar Lukas Baeskow lädt zu Abend mit Kulthits ein 22.09.2025, 15:00 Uhr

i Lukas Baeskow (Mitte) aus Idar-Oberstein war schon bei vielen Musical-Produktionen dabei. Nun singt er in Idar-Oberstein. Dennise Sterr

Lukas Baeskow aus Idar-Oberstein geht seinen Weg seit vielen Jahren: Er ist Musicaldarsteller, hat sich in einer Ausbildung in den USA durchgebissen und möchte nun der Region etwas zurückgeben.

Es soll ein intimer Abend voller Musical- und Kulthits werden. Der Idar-Obersteiner Lukas Baeskow lädt für Freitag, 17. Oktober, ab 20 Uhr (Einlass 19.30 Uhr) zu einem Konzertabend in die Max-Hahn-Halle der IKG ein. Baeskow war im Juni Solist beim Konzert „World of Music“ mit dem Musikverein Tiefenstein im Stadttheater Idar-Oberstein und wurde dort gefeiert.







