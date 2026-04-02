Neuer Job für Musicaldarsteller
Lukas Baeskow aus Idar-Oberstein wird Paul McCartney
Lukas Baeskow (links) war als Tom im Pur-Musical "Abenteuerland" zu sehen.
Lukas Baeskow (links) war als Tom im Pur-Musical "Abenteuerland" zu sehen.
Jochen Quast

Lukas Baeskow aus Idar-Oberstein ist Musicaldarsteller und mag die Beatles. Das trifft sich gut: Im Sommer verkörpert er den berühmten Pilzkopf Paul McCartney.

Lesezeit 2 Minuten
Von Tiefenstein auf die Bretter, die für ihn die Welt bedeuten… Lukas Baeskow war in den vergangenen Jahren Teil diverser Musical-Produktionen, darunter bei „Abenteuerland“ (mit Hits der Band Pur) und „Cabaret“. Im Juni 2025 war der 28-jährige Solist beim Konzert „World of Music“ mit dem Musikverein Tiefenstein im Stadttheater Idar-Oberstein – ein grandioser Auftritt, an den sich viele gern erinnern.

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