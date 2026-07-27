Bei Domfestspielen dabei Lukas Baeskow aus Idar-Oberstein spielt Paul McCartney Vera Müller 27.07.2026, 19:00 Uhr

i Die Beatles in ihrer Anfangszeit: Lukas Baeskow am Mikro spielt Paul McCartney. Julia Lormis/Gandersheimer Domfestspiele gGmbH

Ein Idar-Obersteiner „Bub“ spielt Paul McCartney von den Beatles und ist Teil im berühmten Stück „Hello, Dolly“. Lukas Baeskow setzt seinen Weg als Musicaldarsteller, der einst in der Schmuckstadt begann, konsequent fort.

Unter dem Motto „Was wäre wenn“ zeigen die Gandersheimer Domfestspiele in ihrer 67. Spielzeit bis zum 16. August vor den Türmen der Stiftskirche vier Produktionen: Und in zweien ist der Idar-Obersteiner Musical-Darsteller Lukas Baeskow zu sehen – in der hitverdächtigen Musikgeschichte „Come together – die große Beatles-Show“ sowie im Broadway-Musical-Klassiker „Hello, Dolly“.







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