Zu den Vorkommnissen der vergangenen Tage in Idar-Oberstein hat die LUB eine klare Meinung. Die LUB lehnt eine Erweiterung des Stadtvorstandes ab und kritisiert das Verhalten von SPD und CDU massiv.
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Zu der aktuellen Diskussion um die Neubesetzung des Stadtvorstandes von Idar-Oberstein nehmen der LUB-Stadtverband und die LUB-Stadtratsfraktion Stellung. Die LUB lehne eine Erweiterung des Stadtvorstandes um eine neue Beigeordnetenstelle mit aller Entschiedenheit ab, heißt es in einer unser Zeitung vorliegenden Pressemitteilung.