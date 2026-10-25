Debatte in Idar-Oberstein LUB kritisiert „Hau-Ruck-Aktion“ von CDU und SPD massiv Vera Müller 25.10.2026, 13:49 Uhr

i Michael Schmolzi, Fraktionssprecher der LUB, übt Kritik am Verhalten der SPD und CDU. G. Cullmann

Zu den Vorkommnissen der vergangenen Tage in Idar-Oberstein hat die LUB eine klare Meinung. Die LUB lehnt eine Erweiterung des Stadtvorstandes ab und kritisiert das Verhalten von SPD und CDU massiv.

Zu der aktuellen Diskussion um die Neubesetzung des Stadtvorstandes von Idar-Oberstein nehmen der LUB-Stadtverband und die LUB-Stadtratsfraktion Stellung. Die LUB lehne eine Erweiterung des Stadtvorstandes um eine neue Beigeordnetenstelle mit aller Entschiedenheit ab, heißt es in einer unser Zeitung vorliegenden Pressemitteilung.







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