Vogelgrippe in Birkenfeld Lotte und Bernie müssen erstmal drinnen bleiben 07.11.2025, 17:00 Uhr

i Sie müssen erst mal drinnen bleiben: Aus Sorge wegen der Vogelgrippe sind die beiden flugunfähigen Störche Lotte und Bernie in der Auffangstation in Schmißberg bereits seit einigen Tagen sicher im Anbau untergebracht. Auch der Kontakt mit den Menschen wird so gering wie möglich gehalten. Tom Sessa

Der Ausbruch der Vogelgrippe verlangt Vögelhaltern ebenso wie den Tierparken derzeit einiges ab. Seit dem Fund von mehreren infizierten toten Kranichen gilt seit 1. November Stallpflicht im Kreis Birkenfeld wie auch im benachbarten Saarland.

Nachdem das Kreisveterinäramt Birkenfeld am 1. November die Stallpflicht für alle Vögel angeordnet hat, gibt es auch im Wildfreigehege Wildenburg keine freilaufenden Pfauen mehr. „Alle Vögel im Wildfreigehege sind im Stall“, teilt das Nationalparkamt mit.







