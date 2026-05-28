Modellflugtage MSC Condor
Loopings und Sturzflüge: Modellflieger über Rimsberg
Tanz auf dem Düsenstrahl – diese Modellflieger sind fast genauso schnell wie ihre Vorbilder.
Tanz auf dem Düsenstrahl – diese Modellflieger sind fast genauso schnell wie ihre Vorbilder.
Franz Cronenbrock

Große Flieger mit einer Spannweite von rund acht Metern, kleinere die Höchstgeschwindigkeiten erreichen: Für Flugzeugfans sind die Modellflugtage des MSC Condor Birkenfeld ein Muss. 

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„Bonbon-Bomber, mach die Klappe auf“, riefen viele Kinder lauthals, als das gelbe Modellflugzeug, gesteuert vom Vorstandsmitglied und Schriftführer des Vereins MSC Condor Birkenfeld Matthias Paliot, auf Knopfdruck eine Klappe öffnete und es Bonbons und kleine Döschen mit weiteren Überraschungen regnete.

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