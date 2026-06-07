Alle zwei Jahre kommen die Nachwuchsbrandschützer der VG Herrstein-Rhaunen zu einer Stationsausbildung zusammen. Mehr als 130 Kinder und Jugendliche waren es jetzt. Am Vormittag übt zuerst die Jugend, während die Bambini am Nachmittag hinzukommen.
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Alle zwei Jahre findet für die Bambini- und Jugendfeuerwehren in der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen eine gemeinsame Stationsausbildung statt. Das jüngste Treffen begann am Feuerwehrgerätehaus in Herrstein. Hierzu kamen vormittags gut 80 Kinder und Jugendliche aus elf Jugendfeuerwehren zusammen.