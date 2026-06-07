Jugendfeuerwehren in Herrstein Löschen mit Teamgeist, Geschick und Fingerspitzengefühl Carsten Weiand 07.06.2026, 15:00 Uhr

i Bambini- und Jugendfeuerwehren in der VG Herrstein-Rhaunen haben eine gemeinsame Stationsausbildung durchgeführt. Carsten Weiand. Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen

Alle zwei Jahre kommen die Nachwuchsbrandschützer der VG Herrstein-Rhaunen zu einer Stationsausbildung zusammen. Mehr als 130 Kinder und Jugendliche waren es jetzt. Am Vormittag übt zuerst die Jugend, während die Bambini am Nachmittag hinzukommen.

Alle zwei Jahre findet für die Bambini- und Jugendfeuerwehren in der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen eine gemeinsame Stationsausbildung statt. Das jüngste Treffen begann am Feuerwehrgerätehaus in Herrstein. Hierzu kamen vormittags gut 80 Kinder und Jugendliche aus elf Jugendfeuerwehren zusammen.







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