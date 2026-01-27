Gut besuchter Neujahrsempfang : Lob für den Teamgeist in Mörschied
Ortsbürgermeisterin Jacqueline Weber nutzte den Neujahrsempfang für viel Lob an Bürger und Mitstreiter sowie für einen Einblick in die Arbeit des Gemeinderats und einen Ausblick auf 2026. Auch die Ortsvereine präsentierten sich im Gemeindehaus.
Rund 150 Einwohner der Ortsgemeinde Mörschied waren dem Ruf der Ortsbürgermeisterin Jaqueline Weber und des Gemeinderates zum Neujahrsempfang ins Gemeindehaus gefolgt. Jacqueline Weber freute sich über den guten Zuspruch. Schon zu Beginn wurde das Büfett eröffnet, und es gab für die Gäste die Möglichkeit zu Gesprächen und gemütlichem Beisammensein.