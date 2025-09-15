Bei Hottenbach stürzte am Montagmorgen ein Lkw die Böschung der L162 hinab. Die Straße musste für die Bergungsarbeiten gut zwei Stunden gesperrt werden.

Hottenbach. Ein spektakulärer Unfall ereignete sich am Montagvormittag auf der Landesstraße 162 zwischen Schauren und Stipshausen. Ein mit rund zwölf Tonnen beladener Lastwagen kam in der Gemarkung Hottenbach aus bislang polizeilich ermittelter Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte eine rund drei Meter tiefe Böschung hinunter. Der Fahrer blieb dabei wie durch ein Wunder unverletzt und konnte sein Fahrzeug selbstständig verlassen.

Zur aufwendigen Bergung rückte ein Spezialkran an. Währenddessen musste die Landesstraße in beiden Richtungen voll gesperrt werden. Der Einsatz dauerte etwa zwei Stunden, ehe die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte. Polizei Idar-Oberstein, Straßenmeisterei und ein Bergungsunternehmen waren im Einsatz. Am Lastwagen entstand erheblicher Sachschaden. sns