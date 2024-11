Unfall am Nachmittag Lkw kollidiert mit Kleintransporter Christian Schulz 06.11.2024, 16:38 Uhr

i Ein Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag in Idar-Oberstein. Hosser

Autofahrer mussten sich im Bereich der Struthbrücke gedulden. Ursache war ein Unfall.

Am Mittwochnachmittag wurde die Feuerwache 1 zu einem Verkehrsunfall auf der „Alten B41“ in Höhe der dortigen Struthbrücke alarmiert. Ein Lkw war mit einem Kleintransporter des städtischen Baubetriebshofes kollidiert, auch ein weiterer Pkw wurde in Mitleidenschaft gezogen.

