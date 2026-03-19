Am Sonntag ab 17 Uhr
Liveticker zur Landtagswahl im Kreis Birkenfeld

Verfolgen Sie die entscheidenden Stunden rund um die Landtagswahl im Kreis Birkenfeld am Sonntag in unserem Liveticker. Im Mittelpunkt stehen Entwicklungen, Stimmen und Stimmungen, Ergebnisse und Reaktionen. Unsere Reporter berichten ab 17 Uhr.

In unserem Liveticker finden Sie alle relevanten Informationen zur Landtagswahl in Ihrer Region (und darüber hinaus). Über die Filterfunktion im Ticker können Sie festlegen, wenn Sie neben Meldungen aus Ihrem Landkreis, der den Wahlkreis 19 (Birkenfeld) beheimatet, auch die wichtigsten Entwicklungen zur Wahl in ganz Rheinland-Pfalz lesen möchten.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungWK 19 – Birkenfeld

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren