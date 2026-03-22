Rheinland-Pfalz hat gewählt Liveticker zur Landtagswahl im Kreis Birkenfeld zum Nachlesen 22.03.2026, 17:00 Uhr

i In der Messe Idar-Oberstein werden die mehr als 6000 Briefwahl-Briefe aus der Schmuckstadt geöffnet und ausgezählt - das wird dauern... Stefan Conradt

Alle wichtigen Informationen rund um die Landtagswahl im Kreis Birkenfeld finden Sie in unserem Liveticker. Im Mittelpunkt stehen Entwicklungen, Stimmen und Stimmungen, Ergebnisse und Reaktionen.

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