Rock am Markt in Veitsrodt
Livemusik und Party, die sich jeder leisten kann
Der Auftritt von Flash Forward aus Essen gehörte zu den Höhepunkten des Festivalwochenendes. Die Band gehört seit Jahren zu den
Der Auftritt von Flash Forward aus Essen gehörte zu den Höhepunkten des Festivalwochenendes. Die Band gehört seit Jahren zu den etablierten Größen der deutschen Szene und begeisterte das Publikum.
Marius Franzmann

Zwei Tage lang standen bei Rock am Markt wieder Livemusik, Gemeinschaft und bezahlbare Kultur im Mittelpunkt. Und trotz der kühlen und nasskalten Rahmenbedingungen zog es doch weit mehr als 1000 Gäste an den zwei Tagen nach Veitsrodt.

Lesezeit 3 Minuten
Als am vergangenen Wochenende auf dem Marktgelände in Veitsrodt wieder die ersten Gitarren erklangen, war schnell klar: Rock am Markt lebt. Seit 1999 gehört das zweitägige Open-Air-Festival fest zum kulturellen Kalender der Region. Auch bei seiner 2026er-Auflage bewies das ehrenamtlich organisierte Festival eindrucksvoll, warum es weit über die Grenzen des Nationalparks hinaus geschätzt wird.

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