Rampensau-Festival 15. August Live-Musik auf der Laderampe des Edeka in Birkenfeld Niels Heudtlaß 06.08.2026, 15:00 Uhr

i Headliner auf der Rampe sind die Heiligen Bruehder - eine Böhse-Onkelz-Tributeband bekannt für aufwendige Live-Shows Heiko Boncourt

Birkenfelder und Gäste von außerhalb können am Samstag, 15. August, mal richtig die Sau rauslassen. Und zwar vor der Laderampe des Edeka-Markts Decker, auf der drei Bands auftreten werden. Wie es zu dem außergewöhnlichen Konzert kam.

Rock- und Metalbands treten auf der Laderampe des Edeka Decker in Birkenfeld auf – das ist das Konzept des Rampensau-Festivals in Birkenfeld am Samstag, 15. August, ab 19 Uhr. Organisiert wird das Festival in außergewöhnlicher Location vom Kulturverein Buhlenberg und dem Edeka-Decker-Team.







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