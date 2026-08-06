Birkenfelder und Gäste von außerhalb können am Samstag, 15. August, mal richtig die Sau rauslassen. Und zwar vor der Laderampe des Edeka-Markts Decker, auf der drei Bands auftreten werden. Wie es zu dem außergewöhnlichen Konzert kam.
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Rock- und Metalbands treten auf der Laderampe des Edeka Decker in Birkenfeld auf – das ist das Konzept des Rampensau-Festivals in Birkenfeld am Samstag, 15. August, ab 19 Uhr. Organisiert wird das Festival in außergewöhnlicher Location vom Kulturverein Buhlenberg und dem Edeka-Decker-Team.