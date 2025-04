Lithium-Akku sorgt für Großeinsatz in Baumholder

Schon von Idar-Oberstein aus war die Rauchsäule zu sehen, nachdem am Dienstagvormittag ein unsachgemäß entsorgter Lithium-Ionen-Akku in Brand geraten war. Die Mitarbeiter des Entsorgungsunternehmens unterstützten die Löscharbeiten.

Kurz vor 10 Uhr stieg eine große, weithin sichtbare schwarze Rauchsäule über Baumholder in den Himmel. Die Leitstelle Trier alarmierte daraufhin die Feuerwehreinheiten der VG Baumholder sowie die US-Feuerwehr, um einen Industriebrand im Gewerbegebiet „Auf Schneeweid“ zu bekämpfen.

Das Feuer war auf dem Gelände eines von mehreren Recyclingbetrieben im Gewerbegebiet in zwei sogenannten Bunkern ausgebrochen. „Bei unserem Eintreffen stellten wir fest, dass etwa vier bis fünf Tonnen Elektroschrott in Flammen standen“, berichtet VG-Wehrleiter Marco Braun. Die Mitarbeiter des Recyclingunternehmens unterstützten die unter Atemschutz vorgehenden Brandschützer mithilfe von Radladern, um den qualmenden Elektroschrott auseinanderzuziehen. Die Atemschutztrupps löschten die Brandherde anschließend mit einem Speziallöschmittel, um das heiß brennende Lithium und in Brand geratenes Plastik schnell herunterzukühlen und das Feuer zu ersticken. „Wir waren sehr froh über die Unterstützung der Firmenmitarbeiter“, lobte Marco Braun.

i Mithilfe von Radladern wurde der brennende und qualmende Elektroschrott auseinandergezogen. HOSSER

Im Gespräch mit der NZ wies ein Mitarbeiter des Recyclingunternehmens auf die Wichtigkeit einer fachgerechten Entsorgung von Akkus hin. „Dieser Brand wurde sehr wahrscheinlich durch einen unsachgemäß entsorgten Lithium-Akku verursacht. Wir weisen immer wieder, auch in Fernsehbeiträgen, darauf hin, welch fatale Auswirkungen ein Akkubrand haben kann“, sagte der WKR-Mitarbeiter. Herausnehmbare Akkus müssten grundsätzlich getrennt vom Elektrogerät in den eigens dafür vorgesehenen Behältern entsorgt werden und nicht im Elektroschrott landen, wie es wohl in diesem Fall geschehen war.

Die Recyclingfirma hat daher auf ihrem Gelände extra zwei sogenannte Bunker, ummauerte Flächen, in denen Schrott, bei dem eine vorherige Mülltrennung nicht gesichert ist, zwischengelagert wird, bevor er der Wiederverwertung zugeführt wird. „Das hat uns die Arbeit auch erleichtert, da das Feuer so nur den Schrott und Plastik entzündet hat, der in den beiden Bunkern war“, erläutert der Wehrleiter. Man habe den brennenden Elektroschrott auf dem Betriebshof des Unternehmens verteilt, um bei einem Wiederaufflammen schnell reagieren zu können.

i Mitarbeiter des Entsorgungsunternehmens gehen davon aus, dass ein unsachgemäß entsorgter Lithium-Ionen-Akku der Auslöser des Brandes war. HOSSER

Die Überwachung übernahmen dann die Mitarbeiter des Unternehmens. Insgesamt waren knapp 50 Einsatzkräfte alarmiert worden, im Einsatz waren etwas mehr als 20 Feuerwehrleute. Nach etwa einer Stunde war das Feuer komplett gelöscht. Verletzt wurde niemand. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht derzeit noch nicht fest.

Größerer Schaden ist allerdings nach Einschätzung der Vertreter des Recyclingunternehmens nicht entstanden. Nun müsse man allerdings im Nachgang Säuberungsmaßnahmen abarbeiten und mit den zuständigen Behörden die erforderlichen Arbeits- und Brandschutzmaßnahmen abgleichen, um den Betrieb wieder aufnehmen zu können. Das Unternehmen betont, dass beim Transport von defekten Akkus immer mit einer Selbstentzündung gerechnet werden kann, daher sollte eine feuerfeste Transportbox genutzt werden.