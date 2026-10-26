Debatte in Idar-Oberstein
Linken-Stadtrat: „Ich habe Antrag nicht unterzeichnet“
Die Linke im Stadtrat Idar-Oberstein habe den gemeinsamen Antrag zur Erweiterung der Stadtspitze nicht unterzeichnet, sagt Linke
Die Linke im Stadtrat Idar-Oberstein habe den gemeinsamen Antrag zur Erweiterung der Stadtspitze nicht unterzeichnet, sagt Linken-Stadtrat Jürgen Müller.
Sascha Ditscher. picture alliance/dpa

Auch die Partei Die Linke wurde auf dem nun zurückgezogenen Antrag zur Erweiterung der Stadtspitze in Idar-Oberstein als Antragssteller geführt. Dieser Darstellung widerspricht Linken-Stadtratsmitglied Jürgen Müller nun. 

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Der mittlerweile zurückgezogene Antrag zur Erweiterung der Stadtspitze in Idar-Oberstein sorgt weiter für Debatten. Den Antrag wollten laut Antragspapier die Stadtratsfraktionen von AfD, CDU, SPD sowie Jürgen Müller (Die Linke) und Stefan Worst (Wählergruppe Worst) einbringen.
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