Debatte in Idar-Oberstein Linken-Stadtrat: „Ich habe Antrag nicht unterzeichnet“ Niels Heudtlaß 26.10.2026, 13:14 Uhr

i Die Linke im Stadtrat Idar-Oberstein habe den gemeinsamen Antrag zur Erweiterung der Stadtspitze nicht unterzeichnet, sagt Linken-Stadtrat Jürgen Müller. Sascha Ditscher. picture alliance/dpa

Auch die Partei Die Linke wurde auf dem nun zurückgezogenen Antrag zur Erweiterung der Stadtspitze in Idar-Oberstein als Antragssteller geführt. Dieser Darstellung widerspricht Linken-Stadtratsmitglied Jürgen Müller nun.

Der mittlerweile zurückgezogene Antrag zur Erweiterung der Stadtspitze in Idar-Oberstein sorgt weiter für Debatten. Den Antrag wollten laut Antragspapier die Stadtratsfraktionen von AfD, CDU, SPD sowie Jürgen Müller (Die Linke) und Stefan Worst (Wählergruppe Worst) einbringen.







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