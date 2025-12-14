Haushaltssitzung Kreistag Linke prangert Missstände auf dem Wohnungsmarkt an Kurt Knaudt 14.12.2025, 10:45 Uhr

i In der Haushaltssitzung im Kreistag wurden wie jedes Jahr etliche Problemfälle im Landkreis thematisiert. Kurt Knaudt

Wie immer nahmen die Haushaltsreden am Ende der wichtigsten Kreistagssitzung des Jahres breiten Raum ein, etliche Problemfälle im Landkreis wurden thematisiert. Wir haben hereingehört.

Auf einen Missstand machte Rainer Böß (Die Linke) in seiner Haushaltsrede im Kreistag aufmerksam: Insbesondere in Idar-Oberstein „nutzen private Immobiliengesellschaften die Not der Menschen schamlos aus: Wer wegen starkem Schimmelbefall eine Mietminderung macht, erhält die Kündigung“, berichtete er.







