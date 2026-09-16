Fahrgäste entkommen knapp
Linienbus steht in Flammen
Ein Linienbus stand am Mittwochmorgen in der Straße "Maiwiese" in Vollbrand. Ein Übergreifen der Flammen auf ein Mehrfamilienhau
Ein Linienbus stand am Mittwochmorgen in der Straße "Maiwiese" in Vollbrand. Ein Übergreifen der Flammen auf ein Mehrfamilienhaus konnte durch die Feuerwehr verhindert werden.
Hosser

Plötzliches Feuer in der „Maiwiese“: Ein Linienbus geriet am Mittwochmorgen in Brand. Fahrgäste kamen mit dem Schrecken davon, die Feuerwehr löschte und verhinderte größere Umweltschäden – die Ursache wird nun untersucht.

Lesezeit 1 Minute
Dramatische Szenen am Mittwochmorgen in der Straße „Maiwiese“: Ein Linienbus ist während des laufenden Betriebs vollständig ausgebrannt. Die Feuerwehr der Stadt Birkenfeld wurde um 6.50 Uhr zu dem Brand alarmiert. Nach ersten Informationen der Integrierten Leitstelle Trier sollte zunächst der vordere Bereich des Busses brennen.
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