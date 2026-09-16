Plötzliches Feuer in der „Maiwiese“: Ein Linienbus geriet am Mittwochmorgen in Brand. Fahrgäste kamen mit dem Schrecken davon, die Feuerwehr löschte und verhinderte größere Umweltschäden – die Ursache wird nun untersucht.
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Dramatische Szenen am Mittwochmorgen in der Straße „Maiwiese“: Ein Linienbus ist während des laufenden Betriebs vollständig ausgebrannt. Die Feuerwehr der Stadt Birkenfeld wurde um 6.50 Uhr zu dem Brand alarmiert. Nach ersten Informationen der Integrierten Leitstelle Trier sollte zunächst der vordere Bereich des Busses brennen.