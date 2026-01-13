Wintersport am Erbeskopf
Liftbetrieb ist schon wieder beendet
Nur bei der Anfahrt zum Erbeskopf hatten die Ordnungshüter am Sonntag alle Hände voll zu tun, um Rettungswege freizuhalten. Ansonsten verlief der Saisonstart ohne Zwischenfälle.
Das Tauwetter hat den Wintersportauftakt am Erbeskopf fürs Erste beendet – das Aus kam am Montagabend genauso schnell wie die Entscheidung, die Lifte am Sonntagmorgen anzuschmeißen. Jetzt heißt es erstmal wieder: Warten...

Nach zwei herrlichen Wintersporttagen am Erbeskopf musste der Betreiber am Montagabend den Liftbetrieb auch schon wieder einstellen: Es ist zu warm, und es regnet auch in der Höhe von knapp 800 Metern über Normalnull – Tauwetter. „Jetzt hoffen und warten wir auf einen möglichen erneuten Wintereinbruch“, sagte Betriebsleiter Gerd Hartenberger am Montagabend.

