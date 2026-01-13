Das Tauwetter hat den Wintersportauftakt am Erbeskopf fürs Erste beendet – das Aus kam am Montagabend genauso schnell wie die Entscheidung, die Lifte am Sonntagmorgen anzuschmeißen. Jetzt heißt es erstmal wieder: Warten...
Nach zwei herrlichen Wintersporttagen am Erbeskopf musste der Betreiber am Montagabend den Liftbetrieb auch schon wieder einstellen: Es ist zu warm, und es regnet auch in der Höhe von knapp 800 Metern über Normalnull – Tauwetter. „Jetzt hoffen und warten wir auf einen möglichen erneuten Wintereinbruch“, sagte Betriebsleiter Gerd Hartenberger am Montagabend.