Klimafreundlicher Betrieb Lidl-Filiale Rhaunen setzt auf Nachhaltigkeit 28.09.2026, 15:00 Uhr

i Belohnung für Frühaufsteher: Die ersten 100 Kunden durften sich zur Neueröffnung über einen 20-Euro-Gutschein freuen. Der Andrang war riesig. Sebastian Schmitt

Riesig war der Andrang bei der Neueröffnung der Lidl-Filiale in Rhaunen. Intensiv darauf vorbereitet hatten sich auch die acht neuen Mitarbeiter.

Enormer Andrang herrschte am Donnerstagmorgen bei der Eröffnung der komplett neu gebauten Lidl-Filiale in Rhaunen. Mit der Neueröffnung entstehen auch acht neue Arbeitsplätze in Rhaunen. Die Mitarbeiter aus den Berufsfeldern Kassierer, Verkäufer, Kaufmann im Einzelhandel und Handelsfachwirt haben sich intensiv auf ihre Aufgaben vorbereitet.







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