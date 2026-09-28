Riesig war der Andrang bei der Neueröffnung der Lidl-Filiale in Rhaunen. Intensiv darauf vorbereitet hatten sich auch die acht neuen Mitarbeiter.
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Enormer Andrang herrschte am Donnerstagmorgen bei der Eröffnung der komplett neu gebauten Lidl-Filiale in Rhaunen. Mit der Neueröffnung entstehen auch acht neue Arbeitsplätze in Rhaunen. Die Mitarbeiter aus den Berufsfeldern Kassierer, Verkäufer, Kaufmann im Einzelhandel und Handelsfachwirt haben sich intensiv auf ihre Aufgaben vorbereitet.