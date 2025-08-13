In Rheinland-Pfalz soll das Bestattungsgesetz grundlegend überarbeitet werden, geplant sind zahlreiche Neuerungen: so zum Beispiel Tuchbestattungen und die Weiterverarbeitung von Asche zu einem Schmuckstück.

To tenasche in einer Kapsel, die sich schnell im Wasser großer Flüsse auflöst, die Urne auf dem Kaminsims, Bestattung in Form eines Diamanten oder in einem Tuch? Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium plant zahlreiche Änderungen am mehr als 40 Jahren alten Bestattungsgesetz. Hintergrund: Das alte Gesetz bilde die Bedürfnisse der Menschen und den kulturellen Wandel nicht mehr ab.

Am 24. Juni fand im Ausschuss für Gesundheit eine Expertenanhörung zur geplanten Novellierung des Bestattungsgesetzes statt. Mit dabei: der Birkenfelder Oliver Warth als Sachverständiger, gemeinsam mit Vertretern der Bestattungsbranche, der Kirchen und von Vereinen, die beispielsweise trauernde Eltern vertreten. Der Gesetzentwurf wurde fachlich aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Die Stellungnahmen werden in Kürze von den Gesundheitspolitikern diskutiert. Der Gesetzentwurf wird danach im Plenum des Landtags abschließend beraten, bevor es in die Schlussabstimmung geht. Wann genau das sein wird, steht noch nicht fest.

i Der Birkenfelder Oliver Warth referierte als Sachverständiger vor dem rheinland-pfälzischen Gesundheitssausschuss. Oliver Warth

Oliver Warth ist Geschäftsführer des Bestattungshauses Willi Warth GmbH in Birkenfeld und der Trauerherberge am Nationalpark. Neben seiner Ehefrau und den fünf Mitarbeitern arbeitet er in allen Bereichen mit, in dem Wunsch, die Zeiten der Trauer, Angst und Unsicherheiten für die Angehörigen so angenehm wie möglich zu gestalten. Dabei verstehen sich die Bestatterinnen und Trauerbegleiterinnen als Unterstützung und Begleiter darin, den Menschen neue Wege aufzuzeigen und die ersten Schritte gemeinsam zu gehen. Warth betont: „Die Novellierung des Bestattungsgesetzes ist mehr als überfällig. Im Gesetzesentwurf werden die Rahmenbedingungen für einen offenen, individuellen und angepassten Umgang mit unseren Verstorbenen gegeben.“

Das Gesetz verbiete nichts, gebe aber klare Regelungen und Grenzen an: „Wenn es verabschiedet und verkündet wird, dann hat Rheinland-Pfalz in der Tat eine wegweisende Möglichkeit geschaffen, um ein modernes Bestattungswesen zu etablieren. Die neuen und auch weltweit funktionierenden Bestattungsarten werden in Deutschland endlich angepackt und möglich gemacht.“ Das bedeute in keiner Weise, dass traditionelle Bestattungen auf Friedhöfen mit kirchlichen Riten oder Familiengrabstellen über Generationen nicht mehr durchgeführt werden sollen oder können: „Aber die Menschen, die eine alternative Form wünschen, müssen nun nicht mehr ins Ausland gehen, sondern können dies auch hier zu Hause möglich machen.“

Aktuell sei auch alles, was in dem neuen Gesetzentwurf vorgegeben ist, möglich. Nur müsse es dazu in den Nachbarländern gemacht werden: „Das bedeutet eben auch, dass diejenigen, die es sich leisten können, auch jetzt schon eine Bestattung so durchführen lassen können, wie sie oder ihre Verstorbenen es wollen.“ Mit dem neuen Gesetz könnten auch jene Menschen, die sich weite Überführungen oder Zusatzkosten nicht leisten können, aus den Bestattungsmöglichkeiten frei auswählen.

i Patrick Merscher aus Mittelreidenbach ist Obermeister der Bestatter-Innung Koblenz und stellvertretender Vorsitzender des Bestatterverbandes Rheinland-Pfalz Hosser. Fotot: Hosser

Ein Kritikpunkt, der von Verwaltungen, Bestatterkollegen und Friedhofsverwaltungen oft aufgebracht werde, seien Bedenken vor dem Hintergrund, dass sich die Friedhöfe dann nicht mehr rechnen würden, wenn jede zweite Urne im eigenen Garten verstreut werde: „Hierzu kann ich auch nicht sagen, wie stark diese Möglichkeiten angenommen werden. Was auch im Ausland deutlich zu sehen ist, ist die Tatsache, dass dort Friedhöfe existieren, die unzählige Möglichkeiten anbieten, viel Flächen für Parkanlagen haben und die Menschen der Ortschaften einladen, den Friedhof als einen aktiven Raum des Lebens anzunehmen. Dort funktioniert das, was hier in Deutschland noch immer ein Tabuthema ist.“ Möglicherweise sei eine Änderung in Rheinland-Pfalz richtungsweisend für das ganze Land.

Synthetische Diamanten aus der Totenasche

Auch die Diamantbestattung soll ermöglicht werden. „Um aus der Körperasche einen Diamanten, Edelstein oder Schmuckstein herzustellen, muss momentan die Urne in die Schweiz, nach Österreich oder nach Tschechien geschickt werden. Erst wenn der künstliche Edelstein fertig ist, darf er wieder legal nach Deutschland und nach Rheinland-Pfalz überführt werden. Das neue Gesetz ermöglicht es nun, dass diese Produktionen auch in Rheinland-Pfalz aufgebaut und betrieben werden können.“ Ein Punkt, der vielleicht gerade dem Edelsteinland um Idar-Oberstein ganz neue Perspektiven eröffne, blickt Warth in die Zukunft.

Patrick Merscher aus Mittelreidenbach (Meister im Bestatter-Handwerk, Obermeister der Bestatter-Innung Koblenz und stellvertretender Vorsitzender des Bestatterverbandes Rheinland-Pfalz) sieht die Pläne mit zwiespältigen Gefühlen: „Der Bestatterverband Rheinland-Pfalz begrüßt grundsätzlich die geplante Novellierung des Bestattungsgesetzes. Der aktuelle Entwurf enthält viele zeitgemäße und sinnvolle Ansätze.“

Friedhof als neutraler Ort

Ein interessanter Vorschlag sei die geplante Erlaubnis, Totenaschen in den Flüssen Rhein, Mosel, Lahn und Saar beizusetzen: „Rheinland-Pfalz wäre damit das erste Bundesland, das diesen Schritt geht. Allerdings gibt es hier wasser- und naturschutzrechtliche Bedenken, die berücksichtigt werden müssen. Zudem sollte im Gesetz oder in einer Durchführungsverordnung geregelt werden, welche Anforderungen an Schiffe und Besatzungen gestellt werden und ob Bestattungen unabhängig vom Pegelstand der Flüsse möglich sind.“

Kritisch gesehen werde die geplante Möglichkeit, Urnen an Privatpersonen zur Aufbewahrung zu übergeben: „Diese Regelung könnte die bisherige Bestattungs- und Friedhofspflicht für Totenaschen aufweichen. Die Friedhofspflicht ist ein zentrales Element der deutschen Bestattungskultur. Friedhöfe bieten einen neutralen, öffentlichen Ort, an dem Familie und Freunde Verstorbene besuchen können, ohne auf die Zustimmung eines Wohnungs- oder Garteninhabers angewiesen zu sein.“

Ein Friedhof sei ein Ort der Trauer und Erinnerung für die gesamte Gesellschaft: „Wird eine Urne hingegen im privaten Garten beigesetzt oder im Wohnzimmer aufbewahrt, stellt sich die Frage, wie ein Besuchsrecht für andere Angehörige und Wegbegleiter gewährleistet werden kann. Die sterblichen Überreste eines Menschen sind keine Sache im rechtlichen Sinne, über die Besitzansprüche geltend gemacht werden können. Eine Beisetzung an einem neutralen, für alle zugänglichen Ort bleibt daher der faire und bewährte Weg.“

Austausch zu Lebzeiten ist sinnvoll

Die Möglichkeit der Tuchbestattung, unabhängig von weltanschaulichen oder religiösen Gründen, sei Ausdruck der freien Willensentscheidung und daher nicht zu kommentieren: „Dennoch möchten wir auf Folgendes hinweisen: Die Aufbahrung, Versorgung und der Transport zur Grabstelle sollten weiterhin im Sarg erfolgen, wie in Paragraf 12 vorgesehen. Eine Sargbestattung erleichtert die erste Phase der Verwesung, da der Sauerstoff im Sarg den biologischen Prozess beschleunigt. Zudem müssen arbeitsschutz- und versicherungsrechtliche Fragen geklärt werden: Wer steigt in die offene Grabstelle, um den Leichnam entgegenzunehmen? Das Absenken einer tuchgebetteten Person mit Stricken oder Sargversenkgeräten ist technisch nicht möglich.“

Trauerbegleiterin Sylvia Hey aus Hottenbach sagt: „Ein Aspekt, der mir bei manchen Neuerungen im Gesetz ein wenig fehlt, ist, dass beide Seiten mitgedacht werden. Damit ist gemeint, der Wunsch des Menschen, der seine Bestattung festlegen möchte, ist gut und hilfreich. Gleichzeitig braucht es in den Familien einen Austausch darüber, was die Zurückgebliebenen brauchen.“ Ein Austausch zu Lebzeiten über dieses wichtige Thema sei sinnvoll und finde leider oft nicht statt, weil über Sterben, Tod und Trauer nicht gern gesprochen werde. Sie betrachte Friedhöfe als Orte wertvoll, auch als Begegnungsstätte: „Da gäbe es noch viele Ideen, um den Platz Friedhof zu gestalten.“