Ausklang in Idar
Letzte „After Work Party“ lockt zahlreiche Besucher
Einiges los war zum Abschluss der After-Work-Reihe auf dem Schleiferplatz.
Einiges los war zum Abschluss der After-Work-Reihe auf dem Schleiferplatz.
HOSSER

Mit der vierten „After-Work-Party“ wurde die Veranstaltungsreihe in Idar erfolgreich abgeschlossen. Sollte nächstes Jahr die Finanzierung gewährleistet sein, wird es auch 2027 eine entsprechende Reihe geben. 

Lesezeit 1 Minute
Die vierte und zugleich letzte After-Work-Party dieses Jahres auf dem Schleiferplatz in Idar hat noch einmal für echtes Sommer-Feeling gesorgt. Bei milden Temperaturen genossen zahlreiche Besucher den entspannten Ausklang des Arbeitstages und verabschiedeten sich stimmungsvoll aus der diesjährigen Veranstaltungsreihe.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren