Ausklang in Idar Letzte „After Work Party“ lockt zahlreiche Besucher Christian Schulz 04.09.2026, 16:00 Uhr

i Einiges los war zum Abschluss der After-Work-Reihe auf dem Schleiferplatz. HOSSER

Mit der vierten „After-Work-Party“ wurde die Veranstaltungsreihe in Idar erfolgreich abgeschlossen. Sollte nächstes Jahr die Finanzierung gewährleistet sein, wird es auch 2027 eine entsprechende Reihe geben.

Die vierte und zugleich letzte After-Work-Party dieses Jahres auf dem Schleiferplatz in Idar hat noch einmal für echtes Sommer-Feeling gesorgt. Bei milden Temperaturen genossen zahlreiche Besucher den entspannten Ausklang des Arbeitstages und verabschiedeten sich stimmungsvoll aus der diesjährigen Veranstaltungsreihe.







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